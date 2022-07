Rubint Réka a Jászságban, Pusztamonostoron töltötte gyerekkorát, ahova most azután tért vissza, hogy hivatalosan is aranykalászos gazda lett. Schobert Norbi felesége hazautazott, hogy meglátogassa keresztfiát, az útra pedig elkísérte őt a Tények stábja is. Réka a vidéki kalandról készült kisfilmben elevenítette fel gyerekkora egyik vicces történetét.

A fitneszlady imádott vidéken élni, rendszeresen besegített a szüleinek, és sok állatot megismert kislányként. Az egyikkel, egy kossal egészen közeli kapcsolatba került. Rékát ugyanis gyakran megkergette a kos, és nem egyszer felszaladt miatta a kerti illemhely tetejére. Az állat pedig kitartóan őrizte "áldozatát", és Réka mindaddig nem tudott lemászni a wc tetejéről, míg valaki a segítségére nem sietett.

Naphosszakat ültem a kinti wc tetején, amíg valaki észre nem vette, hogy hol vagyok

– emlékezett vissza Rubint, aki arra vágyik, hogy öregkorára férjével együtt egy hasonló tanyára vonulhassanak vissza. Rékát megrohanták a gyerekkori emlékek és a Tények kamerája előtt könnyes szemmel beszélt elhunyt édesapjáról.

Most is érzem, hogy itt van, nagyon hiányzik, de azt gondolom, hogy azok az emlékek, amiket kaptam tőle, azok az ember egész életét végigkísérik

– zárta Réka, aki hisz a reinkarnációban, és abban, hogy hamarosan újra találkozhat édesapjával.