Hatalmas rombolást végzett múlt hétvégén az erdőtűz a Bükkben . A tűzoltóknak sikerült ugyan megfékezniük a lángokat, de számtalan fa megsemmisült és a zöldfelület egy része is kiégett. Nem ez az egyetlen probléma most a hegységben.

A napok óta tartó extrém hőség nemcsak az embereket, hanem a természetet és a benne élő állatokat, növényeket is megviseli. A csapadékhiány pedig a termőföldek mellett az erdőkben is gondot okoz, ugyanis sok vízfolyást az esővíz is táplál. Ennek hiányában elkezdtek kiszáradni azok a folyóvízek, melyek az egyetlen éltető forrást jelentik az erdei állatok számára.

A kiszáradt kis és közepes vízfolyásokról, valamint az utolsó csepp vízért érkező állatokról a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület osztott meg megrázó képeket a Facebookon. A csapat elmondása szerint a nagyobb patakok kivételével szinte minden vízforrás elapadt a Bükk erdeiben.

