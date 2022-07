A 2021. év őszén a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán indított büntetőeljárás előzményeként a Rétsági Rendőrkapitányság – bejelentés alapján – 2009 év elejétől folytatott körözési tevékenységet egy akkor 14 és egy 19 éves eltűnt testvérpár tartózkodási helyének megállapítása céljából.

A büntetőeljárás során a gyanú rövid időn belül az eltűnt testvérek nevelőapjára terelődött. A Nógrád megyei nyomozók a beszerzett – elsősorban személyi – bizonyítékok láncolata alapján a 47 éves férfit 2022. június 30-án diósjenői lakhelyén elfogták és őrizetbe vették. Az egyes médiahírekkel ellentétben nem találtak sem a környéken lakók, sem a hozzátartozók, sem pedig a háziorvos a területen emberi csontokat, így azt nem is közölhették a nyomozóhatósággal.

A rendőrök a férfit gyanúsítottként kihallgatták, aki ennek során nem volt együttműködő. A hatóság tagjai a további számos tanúkihallgatással párhuzamosan a férfi diósjenői volt tartózkodási helyének udvarán 2022. július 1-jén egy elrejtett női holttest maradványait tárták fel, aki feltehetően az eltűntként körözött 19 éves lány, aki az emberölés sértettje.

A beszerzett adatok szerint a férfi 2009 márciusában közös lakásukban hangos szóváltást követően bántalmazta a lányt, aki ennek következtében a helyszínen meghalt. Ezt követően, hogy a felelősségre vonást elkerülje, a holttestet elásta.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya előterjesztést tett az ügyészségen a gyanúsított letartóztatásának indítványozására, amelyet a bíróság elrendelt.

Az ügyben számos további körülmény, adat, információ ellenőrzése van folyamatban szakértők bevonásával, amely továbbra is annak érdekében valósul meg, hogy az eltűnt lányok eltűnésének és a sérelmükre elkövetett lehetséges bűncselekmények körülményei feltárásra kerüljenek és az azonosítás megvalósuljon. valamint a még meg nem talált másik lány holléte is kiderüljön. Ennek érdekében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a helyszíni intézkedéseket is és a bizonyítási cselekményeket is tovább folytatja.

A nyomozás érdekeire való tekintettel az ügyről további információ jelenleg nem adható.

Az ügy részleteiről sajtótájékoztató keretében számolt be a Rendőr-főkapitányság épületében dr. Kalmár Zsolt r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, valamint dr. Juhász Viktor r. alezredes, megyei bűnügyi osztályvezető - írja a Police.hu.