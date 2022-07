A vasúttársaság közleménye szerint vasárnap kora hajnalban a Biatorbágy és Herceghalom között közlekedő tehervonat eddig tisztázatlan körülmények között nekiütközött az előtte közlekedő tehervonatnak; a balesetben több kocsi is kisiklott. A baleset miatt Biatorbágy és Herceghalom között a vonatközlekedés nem lehetséges.



A vizsgálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért vasárnap jelentős forgalomkorlátozásokkal, pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni a győri vonalon utazóknak - hívta fel a figyelmet a Mávinform.

Bizonyos vonatok kerülő útvonalon Székesfehérvár, Komárom érintésével közlekednek. A Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Győr-Sopron, illetve Szombathely közötti elővárosi és távolsági IC vonatok jelentős késéssel közlekednek. Vonatkimaradásokra is számítani kell, rövidebb útvonalon közlekedő vonatok is lesznek.



A közleményben tájékoztatnak arról, hogy a Déli pályaudvar és Tatabánya, illetve Tatabánya és a Déli pályaudvar között nem közlekednek az oroszlányi S12-es elővárosi vonatok. A győri S10-es számú vonatok a Déli pályaudvar és Biatorbágy, illetve Herceghalom és Győr között közlekednek, a Biatorbágy-Herceghalom szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.



A Münchenből a főváros felé tartó 261-es számú railjet Bicske és Budapest között nem közlekedik. Utasai vonatpótló busszal utazhatnak Bicske és Biatorbágy között, onnan tovább személyvonattal.

További információ a változásokról a MÁV Start honlapján olvasható.