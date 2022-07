Az állatok épp a naplementében kocogtak, amikor észrevették őket a turisták. A Balatonnál gyakori vendégek a vadon élő állatok, többször is előfordult már, hogy szarvasok és őzek tértek be nyaralókoz, de vaddisznók is lepték már meg a járókelőket - írja a sonline.hu

Az utóbbi időben egyre sűrűbben tévednek lakott területre a vaddisznók. Nemrég a Szent János kórháznál lőttek ki egy családot, de Krakkóban, Rómában és Újlipótvárosban is okoztak már kellemetlenségeket az elmúlt hónapokban.