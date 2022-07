Törőcsik egészségi állapotáról az utóbbi években szinte csak rossz hírek érkeztek: tavaly agyműtéten esett át és a koronavírus-fertőzést is elkapta.

„Csütörtökön belázasodott, hívtak a budakeszi rehabilitációs intézetből, hogy átszállítják a központi belgyógyászatra, a Honvédkórházba. Ott megvizsgálták, kiderült, tüdőgyulladása van, amire antibiotikumokat kapott. De annyira le volt már gyengülve a szervezete, hogy nem élte túl a betegséget. Mindössze az vigasztal, hogy csendben, szenvedés nélkül hunyt el a testvérem – mondta a Blikknek Törőcsik Éva, a sportlegenda nővére, aki hozzátette, hogy bár öccse az utóbbi hónapokban nagyon lefogyott, nem volt előjele a halálának.

„Az étvágyára nem volt panasz, és a lehetőségekhez képest mozgott is, a kórházi és a saját masszőre folyamatosan foglalkozott vele. Rajtam, a fián és a menyén kívül is sok barát, korábbi játékostárs látogatta, május 1-én, a születésnapján még nagy összejövetel is volt a tiszteletére.

Nagyon fáj az elvesztése, de erőt ad az elképesztően sok üzenet, részvétnyilvánítás, amit kaptam. Mindenkinek köszönjük, hogy ennyire szerették Andrást

– fogalmazott Éva.