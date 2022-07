A történelem ismétli önmagát, ugyanis két évvel azután, hogy megnyitották első üzletüket, az újabb boltjuk is a helyiek célkeresztjébe került. Ezúttal a helyiség külsejével akadtak gondok.

Két évvel ezelőtt a balatonakarattyai lakosok szó szerint hadjáratot indítottak Ördög Nóra kisboltja ellen, melynek költöznie is kellett az először választott helyszínről. Azóta megnyílt a településen a második üzlet, nemrég pedig Balatonfüreden is kitárta kapuit a Nekem a Balaton. Senki sem gondolta, hogy az új helyen is olyan ellenállásba ütköznek majd, mint egykoron Akarattyán.

A fürediek közül valaki azonban bepanaszolta a Nánási házaspár boltját, mondán az ablakokon található matricadíszítés nem illik bele az utcaképbe.

A füredi boltunk matricája nem felelt meg a városképi előírásoknak, ezért le kellett szednünk

– írják Nóráék.

"Leveszem a matricákat, mert túl színesek vagyunk ide a sétányra, úgyhogy ezt most újra kell tervezni. A szívem megszakad, olyan sok melónk volt vele. Természetesen semmiképpen nem szeretnénk szabályt sérteni vagy magunkra haragítani a helyi hatóságokat, meg a többieket. Megvizsgálták, nem tetszett. Az én véleményem szerint ez nem volt túl harsány"

– idézte a Blikk a TV2 műsorvezetőjét, aki videót is készített arról, hogy lecsupaszítják üzletüket.