31. alkalommal rajtolt el a Művészetek Völgye, amely idén is három településen, Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön, 40 programhelyszínen, kétezernél is több programmal csábítja a fesztiválozókat. A Völgy első öt napján többször tehették ki a megtelt táblát a Színház Színpad, a Cirque du Tókert, a Petőfi Udvar, a Világzenei Udvar és a Hagyományok Háza FolkUdvar programjaira is, de népszerűek az alkotó foglalkozások, a zenés-, verses-, énekes-, színházi- improvizációk, filmes és irodalmi programok is. A következő öt napban többek közt a Panoráma Színpadon játszik az Aurevoir, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, a Szabó Balázs Bandája és az idén 30 éves Parno Graszt is, Kőbánya Udvarába érkezik a Kiscsillag, a Middlemist Red, a Konyha, a Subtones és a Lóci Játszik, a Petőfi Udvarba a Jazzbois, Petruska és Lill Frakk érkezik, a Harcsa Veronika Udvarban fellép a Karaván Família, a Mörk, a Mius és a Gyémánt Bálint Trió is. A Cirque du Tókertben többek közt láthatjuk még a Recirquel My Land c. előadását, a Danubia Zenekart, a Firebirds és az Operaház produkcióját is.

Kapolcs Fő terén a fesztivál végéig meg lehet tekinteni a magyar street art egyik legismertebb művésze, Void alkotását is, aki egy monumentális kapura készítette el A város arca c. alkotását. A műre a Völgy végéig licitálni is lehet, a befolyt összegből az Országút Magazin és a fesztivál a veszprémi Csolnoky Ferenc kórház gyermekrészlegét támogatja. Licitálni az Axioart portálon lehet.

A fesztiválon ingyenes Csigabusz közlekedik a három település között, idén újdonságként pedig esténként Veszprémbe és Tapolcára is el lehet jutni az ingyenes járatokkal, így a látogatók ott is megszállhatnak és biztosítva van számukra a kényelmes hazajutás éjszaka is. A Művészetek Völgyébe a MÁV és a Volánbusz járataival 50% kedvezménnyel lehet eljutni.

A programokat a IDE KATTINTVA lehet böngészni vagy a Művészetek Völgye saját mobilapplikációjában.