Kis híján tragédiával végződött a Siklós közelében megrendezett spirituális szeánsz, melyen részt vett az egykori reality-sztár, Béres Anett, valamint Sáfrány Emese is. A hallucinogén szer hatására Anettnek olyan látomásai lettek, melyek megrémítették, elszökött és csak másnap reggel, egy közeli szőlőbirtokon találtak rá. Anett anyaszült meztelenül, öntudatlan állapotban feküdt a tőkék között, súlyos sérüléseket szenvedett, bokája szilánkosra tört. Azóta is kórházban van, járókerettel gyakorolja újra a járást.

"Először meg sem ismertem, igaz, nem is nagyon figyeltem, mert én is egy hozzátartozómhoz érkeztem látogatóba. Közelebbről azonban már tudtam, hogy ő az, hiszen az utóbbi hetekben sokat olvastam a lapokban róla és arról, ami történt vele. Elég nehezen mozgott, de úgy látszott rajta, nagyon akarja, hogy menjen neki a sétálás. Úgy hallottam, nagyon örült annak, hogy már itt tart és végre felkelhet, járkálhat, mert újra kellett tanulnia járni" - számolt be a Blikk egyik olvasója.