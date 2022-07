Két héttel ezelőtt kis híján tragédiával végződött a Siklós közelében megrendezett spirituális szeánsz, melyen részt vett az egykori reality-sztár, Béres Anett, valamint Sáfrány Emese is.

Az ismerősök szerint Anett azért ment el a sámánszeánszra, mert kisebb hullámvölgybe került a kapcsolata és válaszokat szeretett volna kapni élete kérdéseire. A hallucinogén szer hatására azonban olyan látomásai lettek, melyek megrémítették, elszökött és csak másnap reggel, egy közeli szőlőbirtokon találtak rá. Anett anyaszült meztelenül, öntudatlan állapotban feküdt a tőkék között.

Anett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy több műtéten is átesett, az első beavatkozás során pedig hat órát töltött a műtőben. Nemrég megvolt az utolsó operációja is, erről pedig már ő maga írt saját Instagram-oldalán. Az egykori villalakó most először adott életjelet magáról, és hosszasan hálálkodott a megannyi támogató üzenetért, melyeket az utóbbi időben kapott.

Ígérete szerint hamarosan részletesen is elmondja a történeteket, bármennyire is szégyelli most magát. Mint írja, óriási hibát követett el. Az orvosoknak hála azonban nem lesz maradandó sérülése.

