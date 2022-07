Napokon át lázban tartotta az országot a Siklós közelében megrendezett tea szeánsz, melyen több, ismert magyar ember is részt vett. Az egyikük ráadásul súlyos sérüléseket szenvedett, miután a tiltott szertől hallucinálni kezdett. Ma már tudjuk, hogy az illető az egykori villalakó, Béres Anett volt, aki jelenleg kórházban lábadozik.

Béres Anett az egyik ismerőse szerint azért vett részt a spirituális szeánszon, mert kisebb hullámvölgybe jutott a magánélete, és ettől a szertartástól remélte a válaszokat élete nagy kérdéseire. A tiltott ayahuasca főzet azonban nem várt mellékhatásokat okozott, és Anett annyira megrémült a látomásoktól, hogy elmenekült és csak másnap, egy közeli szőlőbirtokon találtak rá.

Az egykori villalakó öntudatlan állapotban, meztelenül, törött bokával és bordákkal feküdt a birtokon.

A tévés személyiséget többször is megoperálták, de már jól van. A rehabilitációja hosszú időt vesz majd igénybe, viszont a szeánsz utáni első Instagram-bejegyzésében azt ígérte, amint készen áll, részletesen is elmeséli a történteket. Erre egyelőre még nem került sor, Anett azonban egyre aktívabb a közösségi médiában, és miután nemrég kutyájáról posztolt, most édesanyjának üzent.

Boldog Névnapot, a Világ Legjobb Anyukájának! Köszönöm, hogy vagy nekem! Minden Anikónak boldog névnapot!

– írta közös fotójuk mellé.