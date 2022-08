Az egykori reality-sztár és műsorvezető férje a barátaival egy budapesti szórakozóhelyen ünnepelte kisbabája megszületését. Mivel nemcsak Nádai, hanem kedvese, Hajmásy Péter is ismert személyiség, így nem csoda, hogy az emberek felismerik őket. A sztárapukát is kiszúrták a tömegben és le is fotózták, pont akkor, amikor felesége nélkül, egy fiatal hölgy mellett állt a bárpultnál.

A Redditre felkerült kép villámgyorsan körbeszaladt az interneten, és Anikóhoz is elért a "hír", miszerint férje megcsalta őt. Az RTL Klub arca hosszú posztban reagált a pletykákra, és megvédte szerelmét, aki szerinte nemcsak csodás férj, de remek apa is.

Nádai után most megszólalt egy szemtanú is, aki ugyanazon a szórakozóhelyen tartózkodott, ahol Hajmásy Péter és barátai a tejfakasztót tartották.

Péter egy nagyobb társasággal együtt érkezett a belvárosi szórakozóhelyre, ahol elég sokat ittak, és jól érezték magukat. Amikor odaállt a pulthoz, valóban odament hozzá egy hölgy, aki nagyon közel hajolt hozzá, de Péter csak néhány szót váltott vele, aztán csatlakozott a barátaihoz. Valóban félreérthető volt a szituáció, de nem csattant el egy csók sem

– mesélte a Blikknek az informátor.