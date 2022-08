A fitneszlady tagadta a vádakat, ő és Schoberték hamarosan a rendőrségen tisztázzák majd az ügy részleteit. A botrány kirobbanása óta Dávid Izmael, aki egyébként 100 kilótól szabadult meg a Norbi-életmódprogramnak köszönhetően, folyamatosan halálos fenyegetéseket kap a lejáratócsoport tagjaitól, ennek eredményeképpen egészsége súlyosan megromlott.

A Bors kedden értesült arról, hogy a fiatalembert kórházban ápolják a leletek alapján igen súlyos betegséggel.

Szombaton kaptam egy üzenetet – egy elég komolyat – egy idegentől, amitől bestresszeltem, fájt a szívem és a mellkasom, légszomjam lett. Elvitt a mentő, jelenleg úgy néz ki a CT alapján, hogy tüdőembólia-gyanús vagyok. Ez azt jelenti, hogy péntekig egy centit sem mozdulhatok meg, mert végzetes is lehet. Jelenleg is bent fekszem. És ha minden rendben lesz, akkor is 1 évig kb. gyógyszeren kell élnem. Mindez a csoport gyűlölete és mocska miatt...

– kesergett Dávid Izmael.

A lap megkereste Norbit is, akit nagyon megviselt a hír, felajánlotta Dávidnak a segítségét, illetve szívből reméli, hogy a fiú hamarosan jobban lesz.