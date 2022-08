Az elmúlt héten egy fiatal férfi azt állította, tudja, ki áll a Schobert házaspár életével és munkásságával foglalkozó Facebook-csoport mögött. Király Dávid Izmael azt mondta akkor, kiderítette, hogy a lejárató csoport mögött Béres Alexandra áll , Szandi pedig reagált a vádakra . A fitneszguru is kommentálta a történteket, és úgy tűnik, hamarosan a rendőrségen találkoznak . Azóta Király Dávid Izmael kórházba került tüdőembólia-gyanúval.

A botrány kipattanása után Norbi úgy döntött, a hatósághoz fordul, hogy lépjenek fel a csoport adminjai ellen, és ugyanígy tett Béres Alexandra is, aki azt szeretné tudni, ki is miért akarja besározni a nevét. A nyomozás elkezdődött, Király Dávid Izmael pedig most azt állítja, halálos fenyegetéseket kapott a csoport tagjaitól, ami annyira megviselte, hogy kórházba került.

"Szombaton kaptam egy üzenetet, egy elég komolyat egy idegentől, amitől bestresszeltem, fájt a szívem és a mellkasom, légszomjam lett. Elvitt a mentő, jelenleg úgy néz ki a CT alapján, hogy tüdőembólia-gyanús vagyok. Ez azt jelenti, hogy péntekig egy centit sem mozdulhatok meg, mert végzetes is lehet. Jelenleg is bent fekszem. És ha minden rendben lesz, akkor is 1 évig kb. gyógyszeren kell élnem. Mindez a csoport gyűlölete és mocska miatt..." - nyilatkozta a Borsnak a férfi.

"Kedden reggel értesültem róla, hogy Dávid kórházba került, nagyon megviselt a hír. Már hívtam is, felajánlottam neki a segítségünket, ha bármivel hozzá tudunk járulni az állapota gyors javulásához, megtesszük. Biztos vagyok benne, hogy a folyamatos támadások miatt robbant le az egészsége, amit szívből sajnálok. Remélem, hamarosan felépül, és túl lesz ezen az egészen" - kommentálta Norbi.