A Harry Potter-filmek és a Flash sztárja idén először tavasszal került a címlapokra, miután kiderült, hogy rátámadt egy nőre, majd összeverekedett egy férfival egy kocsmában. A rendőrök azonnal letartóztatták a színészt, akinek nem ez volt az első erőszakos cselekedete. Korábban videó is készült róla, amint egy rajongóját fojtogatja.

Miller most újabb bűncselekménnyel bővítette a rendőrségi aktáját, ugyanis a hatóságok betöréssel és lopással vádolták meg a színészt. A botrányhős sztár még májusban tört be egy stamfordi lakásba, majd több üveg italt is ellopott onnan. A tulajdonosok éppen nem tartózkodtak otthon, amikor az incidens történt – írja a PageSix.