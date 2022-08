G.w.M körül azóta szinte folyamatosak a botrányok, mióta Kulcsár Edinával egy párt alkotnak. Így, hogy a figyelem középpontjába került, mások véleményt formálnak róla. Most Radics Peti "szólt be" neki, habár nem nevezte nevén.

G.w.M-et Kulcsár Edina miatt még többen ismerték meg, mivel a figyelem középpontjába került, a kritikák céltáblájává is vált, habár ő sem fogja vissza magát, ha ki kell nyilvánítania a véleményét, legutóbb Azahriah-nak szólt be. Most azonban az ő személyét érte minősítés Radics Petitől, habár nem nevezte nevét G.w.M-et, egyértelműen felismerhető.

"Hogyha 2022-ben szeretnék én is falunapi vattacukor gengszter zenész lenni, mit kell tennem?

Az eddig látottak alapján nekem az jön le, hogy elég, ha van egy híres csajom, akiről szeret cikkezni az alja sajtó. Félsiker, mert akkor rólam is fog.

Ahogy látom, az is elengedhetetlen, hogy néha be kell szóljak nálam sokkal többet érő konkurens zenészeknek, lehetőleg vulgáris stílusban TERMÉSZETESEN NYILVÁNOSAN, olyan szavakkal, hogy »b*zi« meg »hugyos«. Ez azért lesz fontos, mert magamtól képtelen lennék a figyelem közzéppontjába kerülni, mert a faszt se érdeklem, kell egy kis boost. A Blikk meg a csajom miatt eleve figyeli a húzásaimat, szóval esélyes a plusz 6 ember a mucsaröcsögbasznádi koncertemen. Ennyi elég? Vagy kell még valami? A zene ma még szempont? Eskü fingom nincs" - írta Radics Peti a Facebookon.