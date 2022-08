Molnár Gusztávnak nemcsak a nagy nyilvánosság előtt zajló botránnyal, az emiatt elbukott munkákkal és az anyagi bizonytalansággal, hanem bipoláris depressziójával és alkoholizmusával is meg kell küzdenie. Kedvese, Molnár-Fazekas Vivien sokáig mindenben támogatta a színészt, de a fiatal nőre, akinek gondoskodnia kell előző kapcsolatából született gyermekéről is, nagy terhet rótt az élet.

Nemrég kiderült, hogy Vivien elvetélt, férje azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz és az elvonót is otthagyta egy hónap után. A lelki terror sem áll távol Molnár Gusztávtól, erről árulkodik, hogy édesanyja telefonjáról azt az üzenetet küldte feleségének, hogy "Guszti meghalt", majd lebukott, hogy a telefonján szexchatelt más nőkkel. Vivi ezután bejelentette, elválik férjétől.

Felesége szinte teljesen megszakította a kapcsolatot Gusztávval, kizárólag e-mailen tudnak kommunikálni egymással. Az ismerősök és kollégák aggódva figyelik, mi történik Molnárral, aki szinte minden nap megváltoztatja a tervét, nem tudja letenni a poharat és halogatja a tényleges orvosi kezelést.

Mindenképpen bevonulok egy elvonóra, ha kell, egy évre is. Se barátaim, se családom, se feleségem, egymagam kell megoldanom, hogy leszokjak az alkoholról. Rettenetesen hiányzik Vivien, de megértem, hogy elhagyott. Amikor összejöttünk, sikeres, határozott, magabiztos színész voltam, ő pedig végignézte, ahogy leépülök. Neki is be akarom bizonyítani, hogy meg tudom csinálni és azoknak is erőt adnék, akik hasonló problémákkal küzdenek

– mondta a Blikknek a színész, aki nemrég arról beszélt, külföldön szeretné folytatni a karrierjét, és vissza akarja hódítani feleségét. Vivi azonban hallani sem akar arról, hogy visszafogadja Gusztit.