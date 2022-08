Ahogy mi is megírtuk, Molnár Gusztáv nemrég saját felelősségére, idő előtt elhagyta a rehabot. Bár akkor még azt mondta, hogy egy másik intézményben szeretné folytatni a gyógyulást, azóta úgy tűnik, meggondolta magát, és inkább külföldön próbálna szerencsét.

A színész felesége, Vivien a múlt héten állt a nyilvánosság elé, és elmondta, hogy házasságuk tönkrement, ráadásul Gusztáv hosszú ideig terrorban tartotta őt, nemrég például megpróbálta elhitetni vele, hogy meghalt. A színész ezt követően, szombaton állt elő azzal, hogy értelmetlennek látja az életét, és az öngyilkosságot fontolgatja.

Molnár Gusztáv legutóbb vasárnap hallatott magáról. Instagramon hosszú bejegyzésben írt arról, hogy nehéz időszakon megy keresztül, ezért arra gondolt, hogy egy időre elhagyja az országot, ehhez pedig követői segítségét kérte.

"Kedves követőim. Mostanában nem feltétlenül jó dolgokat lehet olvasni az életemmel kapcsolatban. Viszont mindenkinek jár egy második esély. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom külföldön rendezni az életemet egy ideig. Alapvetően Németországra gondoltam. Dolgozni szeretnék, és átgondolni a dolgaimat. Nem szeretnék örökre elmenni. Szeretnék valami munkát találni, abban kérem a segítségeteket, hogy esetleg van-e valakinek valamilyen tippje, vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban. Előre is köszönöm a segítségeket. Nem érdemes feladni, minden ember egy csoda, nekem is el kell hinni hogy én is az vagyok. Dolgozom rajta. Szép napot mindenkinek" - írta.

Követői azonban vegyesen fogadták az ötletet. Sokan úgy vélik, hogy a színésznek inkább a rehabot kellene folytatnia, és először a mentális problémáival és a függőségével kellene dűlőre jutnia, és csak azután belevágni az új életbe.