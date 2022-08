Augusztus 8-án jelentették be, hogy kik lesznek a Dancing with the Stars idei, harmadik évadának szereplői. Többek között megméretteti magát Zimány Linda, Csobot Adél és Kulcsár Edina is, akit sokan nem fogadtak kitörő örömmel.

A próbák már elkezdődtek, azonban nem megy minden zökkenőmentesen. Rubint Réka szoros időbeosztása miatt táncpartnerét, Andrei Mangrát is magával vitte Balira, Zimány Linda pedig lesérült az egyik próba alatt.

"Jól kezdünk, sérüléssel" – írta Linda az egy napig megtekinthető Instagram-történtében. Azóta nem közölt több információt, így lehetséges, hogy nem történt komoly baj.