Bére Anett súlyosan megsérült, miután részt vett Siklóson egy teaszeánszon. A főzet hatására tévképzetei lettek, ezért elmenekült és súlyosan megsérült. A kórházból már kiengedték, most pedig beszámolt arról, mi történt vele.

"Még rajtam a merevítő, és a lábam sem terhelhetem még három hétig, de anyukám úgy gondoskodik rólam, mintha újra kislány lennék. Három hét múlva kezdődhet a rehabilitáció, de nem lesz maradandó károsodásom" - mondta és elárulta, miért vett részt a szeánszon.

"Lelki problémák miatt mentem el. Voltam korábban családállításon is, és úgy hallottam, Bert Hellinger, aki ezt kitalálta, korábban szintén részt vett egy ilyen Ayahuasca-szeánszon. Úgy gondoltam, talán nekem is segíthet. Kapcsolati problémákban leginkább. Vannak úgynevezett generációs ismétlődések a családunkban, amiket fel szerettem volna tárni, hogy megszakadjon a lánc. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy családi átkot, amit meg szerettem volna törni. 41 éves vagyok, és több családtagom is 42 évesen hunyt el. Anyukám édesapja, anyukám testvére és nemrég az ő fia, vagyis az én unokatestvérem is ennyi idősen ment el. Azt reméltem, nekem is segíthet ez a szertartás, elkezdtem utánaolvasni, dokumentumfilmeket néztem róla, és mindenhol azt láttam, sokat segít a megértésben, illetve hogy máshogy lássam az életet. Én is ezt reméltem. Sáfrány Emesével az utóbbi időben szoros lett a kapcsolatunk, neki is voltak gondjai, ezért úgy döntöttünk, együtt vágunk bele" - árulta el a Blikknek.

Arról is beszámolt, mi történt vele, miután megitta a főzetet. "Rettenetesen féltem végig. Megittam a főzetet, ezután borzasztó volt... A hölgy, aki a szertartást vezette, olyan volt nekem utána, mint maga a Sátán, őt láttam benne, és attól rettegtem, hogy belém akar költözni. Úgy tudtam, 5-6 óra elteltével kiürül a szervezetemből ez a főzet, de nálam nem így volt. A szertartásvezető már elment aludni, de bennem megmaradt a rettegés. Rajta kívül csak Emese volt ott, mondtam neki, hogy rosszul vagyok, haza akarok menni. Ő elment a táskájáért, én pedig úgy féltem, hogy menekülni kezdtem az erdőn, árkon-bokron át. Itt szeretném leszögezni, nem voltam meztelen, nem tudom, ezt ki találta ki. A pólóm ugyan nem volt rajtam, mert a főzet mellékhatásának köszönhetően lehánytam, de melltartó és nadrág volt rajtam. Futottam, mint akit űznek. Felmásztam egy magaslesre, ami olyan 3 méteres lehetett. Az utolsó emlékem, hogy fönn vagyok, aztán már lenn tértem magamhoz. Valószínűleg nem voltam magamnál az eséskor, azért is sérültem meg ennyire. Eltört a sarokcsontom, a csigolyacsontom és öt bordám" - mondta. 24 órán keresztül feküdt ott. "Borzasztó volt... Néha azt hittem, meghaltam. Sokáig nem tudtam eldönteni, élek-e vagy sem. Fájt a derekam és a lában, de azt hittem, csak zúzódás. Nem voltam magamnál még teljesen" - mondta. Hálás annak, aki megtalálta, szeretné is megkeresni és megköszönni neki. Már megbocsátott magának, és szerencsére maradandó sérülései sem lesznek.