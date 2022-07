Ahogy arról mi is hírt adtunk, életveszélyes sérüléseket szenvedett Béres Anett, miután részt vett egy teaszeánszon. Most megszólalt a rendőrség, és elmondták, egyelőre mit tudnak az esetről.

Életveszélyes állapotban találtak rá Siklós környékén a ValóVilág egykori szereplőjére. A hatóságok azt tudatták a sajtóval, hogy a nő eltűnését vasárnap éjjel jelentették, miután részt vett egy úgynevezett "teaszeánszon", amikor bepánikolt és a közeli erdőbe menekült. Másnap egy munkás fedezte fel a meztelen testét egy szőlőbirtokon.

A szőlőtőkék közt megtalált Béres Anett életveszélyes állapotban volt: a bokája szilánkosra volt törve, és a bordái is megrepedtek. Úgy tudni, hat órás műtéten esett át, állapotát mostanra stabilizálták. Kiderült, hogy a szeánszon részt vett Sáfrány Emese is, de ő nem fogyasztott a pszichoaktív szerből.

Most kiderült, hogy a rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz kábítószer birtoklása miatt elrendelt büntetőeljárásban. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatótól a Blikk úgy tudja, még gyanúsítotti kihallgatás sem történt még. A lap információ szerint az életmenő műtétek után orvos szakértő vizsgálta meg a jelenleg még nem kihallgatható beteget, és azt vizsgálták, hogy szerezhette az életveszélyt okozó töréseket. Ha a szakértő megállapítja az idegenkezűség gyanúját, a nyomozást súlyosabb jogsértés gyanúja miatt is kiterjeszthetik, akár emberölés kísérlete is lehet a minősítés.

Az ügyben jelenleg a Siklósi Rendőrkapitányság jár el, ők tanúként hallgatták meg a szeánsz szervezőjét és résztvevőit, köztük Sáfrány Emesét is. Azt egyelőre nem tudni, honnan szerezték a tiltott drognak minősülő ayahuasca teát.