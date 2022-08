A betegnek először azt mondták, csupán leégett az orra, azért vörös, ám a folt idővel feketedni kezdett, végül teljesen elüszkösödött. (Az elváltozásról készült képhez erős gyomor szükséges, ITT lehet megtekinteni.) Akkor már a majomhimlőre jellemző gennyes hólyagok is megjelentek a férfi testén, aki rohant vissza a kórházba teszteltetni magát. Kiderült ,hogy nemcsak majomhimlője, de HIV-fertőzése és szifilisze is van, további vizsgálatok pedig megerősítették, hogy AIDS-es is.

Bár egészséges immunrendszerrel rendelkező emberek 2-4 hét alatt leküzdik a majomhimlőt, ez a férfi a HIV miatt hajlamos volt a szövetelhalásra, ezért harapódzott el nála a betegség. A Daily Star értesülései szerint a pácienst vírusölő gyógyszerekkel kezelték, melyek a testén megjelent hólyagokon segítettek, ám az orra állapotát csak részben javították. A páciens gyógykezelése jelenleg is folyik, orvosai egyelőre nem adtak hírt az állapotáról.