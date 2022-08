Jason Momoáért világszerte nők milliói rajonganak, és a színész csillaga egyre fényesebben ragyok. Karrierjét a Trónok harca indította be, de a legnagyobb sikert az Aquaman főszereplőjeként érte el. Azóta sorozatosan kapja az újabb és újabb felkéréseket, és több filmet is forgat egyszerre. Egyik legújabb munkája pedig most novemberben debütál a Netflixen.

A családi mozi az Álomország címet viseli és ebben Momoa szinte felismerhetetlen lesz. A maszmesterek szarvakat aggattak a sztárra, aki emellett hosszú, hegyes fogakat és körmöket is kapott.

A film Winsor McCay Little Nemo in Slumberland című képregénysorozata alapján készült, főszereplője az alapművel ellentétben egy kislány, Nema, aki egy napon felfedez egy titkos térképet Álomországhoz. Elhatározza, hogy elmegy az álmok és rémálmok birodalmába, hogy ott találkozzon néhai apjávaé. Útitársként szegődik mellé a Jason Momoa által alakított Flip, aki egy különc törvényen kívüli

