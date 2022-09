A 12 éves tacskónak, Lizinek emlődaganata van, az idős gazdája pedig nem tudta volna finanszírozni az ellátás költségeit, ezért döntött az altatás mellett. Szerencsére azonban a tatai állatvédők éppen az állatorvosi rendelőben voltak, így tudták megmenteni az utolsó pillanatban az állatot.

"Hétfő délután voltunk bent a rendelőben az egyik kollégámmal. A saját kutyáinknak mentünk gyógyszerért. Ekkor vettem észre egy autót, ami a tűző napon állt, benne egy kutyával. Szóltam a mellette álldogáló idős hölgynek, hogy ne hagyja ott az állatot. Azt válaszolta, úgyis eutanáziára hozta a kutyát" - mondta a Blikknek Nagy Éva, a Tatai Állatvédők munkatársa.

"Azt mondta, egész éjjel sírt, már a szomszéd is átjött, hogy csináljon vele valamit. Kérdeztem, hogy miért nem nézeti meg mi a baja, miért nem ad neki esélyt, hiszen egy tacskóról van szó, még lehet pár szép, boldog éve" - tette hozzá. "A nyugdíjamból nekem erre nincsen pénzem" - ezt válaszolta a nő.

"Úgy sejtettük, miután megtapogattuk a kutyát, hogy emlődaganata van. Éreztem, hogy ennek ellenére még menthető lenne. Sírva kiviharzottam a rendelőből. Nem sokára utánam jött a társam, Zoli. Csak némán ültünk az autóban egymás mellett. Elindította a kocsit, majd egyszer csak rám nézett. Tudtam, hogy egyre gondolunk. Ha a kutya menthető, mi segítünk. Rohantam is vissza a rendelőbe. Lizi már bent feküdt az orvosnál, készítették elő az altatásra. Szóltam, hogy innen átvesszük, ha a gazda sem bánja" - így került az állatvédőkhöz a kutya. Lizit megvizsgálták, és a gyanú beigazolódott, a kutyának emlődaganata van.

"Adtak neki egy injekciót, amitől erőre kapott. A rendelőből már a négy lábán hoztuk ki. Futkosott, szaglászott. De nagyon beteg, úgy néz ki, két műtét vár még rá. Jelenleg egy befogadónk kertjében van, a szabad levegőn jól érzi magát. Nem bántjuk a gazdát, tisztában vagyunk azzal, mennyire drágák a kezelések, nekünk is milliós havi költségeink vannak. Csak annyit szeretnénk, kérjenek ilyenkor segítséget, az nem kerül pénzbe" - mondta Éva.

Benedek Noémi, az esettől független állatorvos elmondta, mikor altatnak el állatot. "Esettől függ, mikor vállalunk altatást. Egy beteg, de kezelésekkel még talán menthető kisállat esetén több opciót is felsorolunk a gazdának. Elmagyarázzuk, hogy további vizsgálatokra lenne szükség a pontos diagnózis felállításához, emellett közöljük vele azt is, hogy bármikor kérhet alapítványtól segítséget. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor a gazdi ezzel nem akar élni. Egészséges állatot nem altatunk el, beteget viszont igen, amennyiben azt az állapota is tudja igazolni és a gazdának ez a döntése" - mondta.