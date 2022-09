Norris és ma már exbarátnője, a portugál divatmodell, Luisinha Oliveira hetekkel ezelőtt ünnepelték egyéves évfordulójukat. A pár idén év elején vállalta fel a kapcsolatát, azonban bármennyire is idillinek tűnt, valamiért mégsem működött. Az autóversenyző a szakítás hírét saját közösségi oldalán, Instagram-storyban osztotta meg, de nem sokkal a közzététel után törölte is a bejegyzést. A külföldi lapok viszont így is címlapon hozták a hírt.

Egy nappal ezután a Sun már arról cikkezett, hogy Norris nem sokáig szomorkodott, ugyanis megpróbált randira hívni egy holland modellt. A Forma-1 mezőnye múlt héten járt Hollandiában, és Lando ekkor kérte meg a lányt, akivel elvileg a tavalyi versenyen találkoztak, hogy csatlakozzon hozzá a luxusszállásán, kedden. A kiszivárgott Instagram-üzenetben az olvasható, hogy a brit autóversenyző a McDonald's-ból rendelt volna menüt az estéhez, valamint hozzátette, hogy már szingli.

A találkozóból a lap szerint végül nem lett semmi, sőt Lando megkérte a lányt, hogy törölje az üzeneteket. A pilóta egyik ismerőse azt nyilatkozta a Sunnak, hogy Norris a szakítást követően írt csak a rejtélyes, holland modellnek – tehát szó sincs megcsalásról.

A lap felidézi, hogy a versenyző exe, Luisinha múlt héten sokatmondanó üzenetet tett közzé az oldalán, mely nem tudni, pontosan mire utalhat: