Az autósport királykategóriájának tartott versenysorozat mindig izgalomba hozza az embereket. Sokan viszont nem a gyors autók, hanem a jóképű pilóták miatt kapcsolják be a tévét.

A versenyzők többsége nem titkolja a magánéletét, a feleségük, párjuk rendszeresen elkíséri őket a versenyekre. A kamerák kereszttüzében pedig nehezen is tudnának elrejtőzni, de vannak olyanok, akiknek mégis sikerül láthatatlannak maradniuk. Ilyen volt a fiatal brit pilóta Lando Norris kedvese is, ám nemrég a nyilvánosság előtt is felvállalták kapcsolatukat.

Norris az újév első napján, saját Instagram oldalán mutatta meg barátnőjét, a portugál divatmodellt, Luisinha Oliveirát. Azt nem tudni, hogy mióta tart a románcuk, az viszont kiderült, hogy a csinos szépség odáig van Budapestért. A közösségi oldala tele van a magyar fővárosban készült fotókkal, aminek az az oka, hogy fél éven keresztül hazánkban tanult.

2019 őszétől 2020 nyaráig volt Magyarországon, és olyannyira beleszeretett a fővárosba, hogy egy későbbi posztjában arról írt, nagyon hiányzik neki Budapest – számolt be a hírről a Formula.hu.

Luisinhának nem sokáig kell nélkülöznie Budapestet, ugyanis Norris oldalán a júliusi Magyar Nagydíj miatt biztosan hazánkba utazik majd.