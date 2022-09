Berki Krisztián édesanyja pár nappal ezelőtt egy exkluzív interjúban mesélt arról, hogy valójában mennyire megromlott elhunyt fia és özvegyének a kapcsolata, sőt a hölgy odáig ment, hogy egyenesen menyét tette felelőssé a tragédiáért. A vádakat Mazsi nem hagyta szó nélkül, és arról beszélt, hogy utólag belegondolva, mégsem volt jó ötlet, hogy Krisztián édesanyját "visszahozták az életükbe".

Az egykori sportoló édesanyja, Mayer Júlia amiatt is bírálta Mazsit, hogy a nő a gyászidőszak alatt utazott nyaralni a kisgyermekével.

A fentiekkel párhuzamosan került napvilágra a médiasztár szomszédainak vallomása és egy videófelvétel, mely szerint Krisztián többször is bántalmazta, sőt egyszer hasba is rúgta Mazsit, aki viszont pénzt követelt férjétől és rendőrt is hívott a Fradi-vezérre. Berki édesanyja azonban cáfolja a fia erőszakosságáról szóló híreket.

Ez nem igaz, a fiam soha nem ütötte meg Mazsit. Ez a nő összevissza hazudozik, amiből már nagyon elegem van. Hagyják békében nyugodni a gyerekemet! Nem fogom engedni, hogy bemocskolják a nevét!

– nyilatkozta Júlia a Blikknek, aki további részleteket is elárult elhunyt fia és menye kapcsolatáról.

"Az elején tényleg nagyon szerették egymást, de amikor Mazsi terhes lett, minden megváltozott. Folyton csak pénzt követelt a fiamtól, veszekedett vele, majd ott is hagyta őt. Biztos vagyok benne, a menyem a végén már nem is szerette Krisztiánt, csak azt, amihez általa jutott. A fiam is csak szenvedett mellette, el akart válni, de a kislányuk miatt próbált küzdeni, mert nem akarta, hogy Emma is csonka családban nőjön fel, ahogy ő és Natika is."

Meg fogom védeni a fiamat a halála után is, még ha emiatt egy jó darabig nem is láthatom Emmácskát. Az unokámmal szeretném tartani a kapcsolatot, de erre a nőre nem vagyok kíváncsi

– zárta az interjút Berki Krisztián édesanyja.