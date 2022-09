A hajdú-bihari tűzoltóról és kisfiúról kikerült egy fotó, amelyen Rácz Gábor magához szorítva vigasztalja a megrémült kisfiút.

"Azt a látványt sose fogom elfelejteni, nagyon megrázó volt. Még sötét volt, amikor kiértünk a kollégákkal, néztük milyen feladatok lesznek, milyen eszközökre lesz szükség. Rögtön felmértük, hogy több sérült a roncsokban rekedt. Amikor mentem át a másik oldalra, akkor láttam meg a teljesen halálra rémült gyermeket, még mindig látom a szemem előtt, ahogy szorítja a fülére a kezét, mintha ezzel ki tudná zárni a valóságot. Először nem tudtam hová tenni, mert egyszerűen nem illet a képbe a szülők nélkül, egyedül, mezítláb lévő kisfiú. Ha nem lennék édesapa, akkor is így reagáltam volna, az első döbbenet után azonnal odamentem, lehajoltam hozzá, levettem a sisakomat is, hogy ne féljen tőlem. Próbáltam vele kommunikálni, de nem tudtam" - mesélte a Borsnak a történteket Gábor.

Később kiderült, a négyéves gyermek román volt, ezért nem válaszolt a tűzoltó kérdéseire.

Aztán kézzel-lábbal sikerült valamennyit kommunikálni, a kisfiú elmondja, hogy Janisnak hívják.

"Közben a kollégáim tették a dolgukat a roncsoknál, jöttek a mentők. Nem tudtuk, csak később hallottam, hogy az édesanyja súlyosan megsérült, kórházba vitték. Janist az ölembe vettem, úgy is vizsgálták meg, ráadtam a pólómat, mert fázott. Neki ez akkora sokk lehetett, fel sem tudta fogni mi történt, hol van az anyukája... A mentősök sokáig nálam is hagyták a rémült gyermeket, igyekeztem megnyugtatni. Később őt is bevitték a kórházba, nem tudok róla semmit.Kivételesen szeretném tudni, hogy mi lett vele, jól van-e?" - tette hozzá a tűzoltó.