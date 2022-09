Papadimitriu Athina és Trokán Péter lányai közül Nóráról és Annáról sokat cikkezik a sajtó. Nóráról például pont ma derült ki, hogy kimondta a boldogító igent. Az esküvőre hetekkel ezelőtt, augusztus 20-án került sor, a színésznő azonban csak most posztolt a nagy napról. Papadimitriu Athina legkisebb lányáról viszont eddig csak keveset hallhattunk.

Réka a színésznő második házasságából született Dr. Magyar Gábortól, így csupán csak féltestvére Nóráéknak. A reflektorfény azonban most a legkisebb lányra is ráirányul, ugyanis megmutatja tehetségét a Sztárban Sztár leszek!-ben. A műsor felvételére pedig elkísérte őt színésznő édesanyja is, aki meg van győződve arról, hogy legfiatalabb lánya is tehetséges, mint mondja: "jó kis torka van" – hallható a Tények Plusz riportjában.