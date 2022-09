"Reggel hatkor még elvitt kocsival a munkahelyemre, utoljára azt mondta, jön is értem este, de egy órával később már a rendőrök hívtak fel azzal, hogy a férjem öngyilkosságot követett el. Szomorúak voltunk és csalódottak is mindketten mostanában, hogy elveszik a házunkat, de ezen kívül nem vettem észre rajta semmi szokatlant. (...) Két hónapja kaptuk az első levelet az árverésről, s a férjem borzasztóan nehezen viselte, hogy elveszik az otthonunkat. Hiába van egy másik házunk kétszáz kilométerre, az ehhez képest egy romhalmaz, hiszen még az áram sincs bekötve, a fürdőszoba sincs kialakítva. És különben is, ide kötötte őt minden, húsz éve ez volt az otthonunk. Mindig azt mondta, én tartom benne a lelket, de ezek szerint nem bírta tovább. A forgalmijában hagyott egy cetlit, amire felírta a számom, hogy a rendőrök értesíthessenek" - mesélte a Blikknek Imre felesége.