Úgy tűnt, Péter gazda megtalálta a párját a Házasodna a gazda című műsorban. Olyannyira, hogy választottjával, Andreával az álomrandin is remekül érezték magukat, sőt, mindketten vlogolni kezdtek a hivatalos Facebook-oldalukon, hogy a nézők továbbra is betekintést nyerhessenek az ismerkedésükbe és mindennapjaikban. Azóta azonban kiderült, kezdeti vonzalmukból nem lett kapcsolat, szakítottak, még mielőtt elkezdődhetett volna bármi közöttük.

"Valóban párkapcsolatként működött a viszonyunk egy darabig, de amikor eljutottunk a mélyebb témákig, akkor felszínre kerültek olyan dolgok is, amik korábban nem. Ezek azt mutatták, hogy bármennyire is szimpatikusak vagyunk egymásnak, mások az elképzeléseink a jövőről, két teljesen különböző úton haladunk" – nyilatkozta a Bestnek Péter, aki már a kiválasztások alkalmával is hangsúlyozta, nagyon fontos számára a közös értékrend.

"Amikor először felmerültek a nézetkülönbségek, még azt hittük, hogy ezeket össze tudjuk egyeztetni, de aztán mindketten eljutottunk oda, hogy ez nem fog működni" – mondta el Péter gazda és hozzátette, több - a műsor során kiesett - lánnyal is jóban van, vannak, akik újra elmennének meglátogatni.

A műsor idei szériájának további szereplői, Vera gazdasszony, Zsolt és Alfonz gazda sem találták meg a szerelmet. Vera az álomrandiig se jutott el, Zsolt sincs már együtt Lídiával és Alfonz se melegedett össze jobban választottjával, Encivel.