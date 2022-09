Péter gazda és választottja, Andi videón köszöntek be az egyik találkozójukról, és elárulták, hányadán állnak most egymással.

Múlt héten véget ért a Házasodna a gazda, és az utolsó epizód azzal fejeződött be, hogy Péter gazda és Andi Svájcba utaztak egy álomrandira. A randevú olyan jól sikerült, hogy a műsor után is folytatták az ismerkedést, erről Péter a saját Facebook-oldalán számolt be.

Választottjával, Andival egy videósorozatot indítottak, amelyből kiderült, hogy a műsor után még többször találkoztak, az egyik felvételen például Péter gazda Andival, a fiával, és két kutyussal látható.

"Ez az első alkalom, hogy itt találkozunk, nem Budapesten nem máshol, és forgatáson kívül. Úgyhogy ez egy új élmény, igyekszünk kihasználni. Majd beszámolunk a továbbiakról"

-mondta a gazda.

Péter beszámolóiból az is kiderült, hogy az elmúlt időszakban felkereste őt Klaudia,aki cseppet sem szépen távozott a műsorból, és megbeszélték a dolgokat.