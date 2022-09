Áron a Balaton Soundon komoly balesetet szenvedett: kizuhant az óriáskerékből. A fesztiválról a kaposvári kórházba vitték, ahol gerincműtéten esett át. Jelenleg csak kerekesszékkel tud közlekedni, és mivel egy lift nélküli házban él az első emeleten édesanyjával, gyűjtést szerveztek neki egy székliftre.

"Ez 16 lépcsőt jelent, amin fel- és le kell tudnia majd menni, amennyire csak lehet, egyedül, hogy az önállósága és a méltósága megmaradjon, 16 évesen ne egy lakásban teljen el az élete nagyobbik része. Azt zárójelben teszem hozzá, hogy ne a nála jóval könnyebb anyukájának kelljen, még ha Áron hathatós segítségével is, fel- és levarázsolni a széket vele. Csináltatni kell egy székliftet, aminek az ára 2,7 és 7 millió forint között van, ehhez kérünk és köszönünk meg minden segítséget" - olvasható az adománygyűjtő oldalon. A gyűjtést Kiss Gergely vízilabdázó is megosztotta, ugyanis Áron is vízilabdázott.