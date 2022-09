Kiéleződött a vita Majka és Pápai Joci között. A Sztárban Sztár leszek két zsűritagja egy versenyző miatt esett egymásnak. Majka élesen bírálta Joci döntését. "Azt gondolom, hogy mások előtt felkérdezni nem biztos, hogy annyira szerencsés, mert eléggé hülyén érzem magam" - reagált Joci. "Most hülyén is érezheted magad tőle, mert az egy nagyon jó csaj volt" - válaszolt csípőből Majka, majd hozzátette, nem bántani szeretné Jocit. "Értem, Peti, de ezzel most bántasz engem" - modta az énekes.