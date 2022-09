A Money or Love szereplői közül Szandinak kellett távoznia. Ő az első női kieső, elfogadhatatlan viselekedése miatt kellett távoznia.

"Úgy érzem, hogy az nem probléma, hogy ki esik ki elsőként. Később is ugyanilyen érzésekkel távoztam volna szerintem. Az, hogy kiestem, leginkább a stílusomnak köszönhető, mert nagyon megosztó az, amit én képviselek. Ezt valaki vagy nagyon szereti, vagy nagyon nem, nincsen köztes állapot. Miután nekem sem volt sokszor elfogadható az, ahogy viselkedtem, amit magam is észrevettem, csak talán túl későn a játék szempontjából. Azzal is gazdagodtam, hogy megismertem, megláttam ezt az oldalamat is, amit lehet, hogy takarékra kell venni" - árulta el a Borsnak Szandi. A játékosok sorsáról a nézők döntenek, de a játékosok is szavaznak. Erről is beszélt a kieső játékos.

"Akitől nem számítottam szavazatra, az Ádám, de Kitty és Levi indoklását sem értettem. Nagyon sokat gondolkoztam az elhangzottakon, de egyszerűen nem tudok velük egyetérteni. Ádámnak az volt a kijelentése, amikor felmutatta a papírt, hogy én állok tőle a legtávolabb. Lehet, hogy én vagyok régimódi, de én elvártam volna, és el is várom kint is, ha van egy társaság, akkor ne a nő menjen oda a legelső alkalommal a férfihoz. Számos alkalma lett volna beszélgetést kezdeményezni, nem tette meg. Én nem fogok egy pali után se menni. A másik, amivel érvelt, hogy a Balázzsal való viselkedésem miatt szavazott rám. Tudom, hogy másoknak ez kiakasztó lehet, de addig a pontig, amíg mi Balázzsal teljes mértékig értjük egymást, tudjuk, hogy mit miért csinálunk, miért beszélünk úgy a másikkal, ahogy, amit lehet egy más ember nem vesz rossz néven. Amíg ez kettőnknek jó, addig szerintem ebbe nincs joga senkinek beleszólni. Ha megismert volna, érdeklődött volna, több mint valószínű, hogy más indokot talált volna, miért tegyen ki" - mondta.