Lajsz András meglepő részletekről számolt be: Paudits Béla családja megfenyegetette őt. A mixer a Felfelé zuhanás című műsorban beszélt arról, mi történt közte és a család között, és arról is, ő végig kiállt barátja mellett.

"A temetésre nem is tudtam, hogy mikor és hol fog sor kerülni. Azt is csak hallottam valakitől, hogy az édesanyja mellé lett eltemetve Ozorán. Aztán még párszor az egyik újságban nyilatkoztam erről az egész dologról, és utána fölhívott engem az egyik családtagja. Még meg is fenyegettek, hogy »Jó lesz, ha most már lepattansz a Béláról«. Én nem vagyok egy félős ember, de ez egy nagyon szomorú dolog, hogy egy hozzátartozójáról, ismerőséről valaki próbál az élete után jót mondani róla. Mert azt szokták ugye mondani, hogy halottról vagy jót, vagy semmit" - mondta Lajsz. Hozzátette, a család problémája az volt, hogy nyilatkozott Paudits Béláról, ezért fenyegették meg.

"Mondtam neki, hogy én most ezzel hagy ne foglalkozzak, hogy te mit mondasz. Meg valami olyasmit mondtam, hogy annyira nem vagyok félős, hogy megijedjek bárkitől. Mondom én akkor most inkább le is teszem, és akkor kinyomtam a telefont" - árulta el. Felkereste a művész lányát is, szeretett volna lelki támogatást nyújtani.

"Hát rajtuk nem láttam, hogy annyira fájdalmasan érintette őket. Akkor is erről volt szó, hogy ne nagyon folyjak bele, mert családi ügy. De ez nem családi ügy, Béla egy ünnepelt sztár volt a maga idejében" - idézi a Bors a műsorban elhangzottakat..