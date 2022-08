A színészeknek a testük a munkaeszközük, így kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy nemcsak jó kondiban és persze remek formában legyenek, de az egészségükért mindent meg is tesznek. Nincs ez másképpen Janza Kata esetében sem, aki most megszabadult a súlyfeleslegétől és újra bomba formában van.

Egész életében vagány anyuka volt Janza Kata! A színésznő sosem a kanapén üldögélő szülők táborát erősítette, fiával minden sportot kipróbált. Kata a nyaralások alkalmával sem pihenhet, mert Samu mindig újabb kalandokba rángatja bele. A művésznőnek idén ráadásul 12 kilótól sikerült megszabadulnia egy testsúlycsökkentő mátrix segítségével, így bomba formában várja a nyarat és bátran vetkőzhet fürdőruhára a strandon vagy mehet zumbaórára.

Janza Kata két gyermek büszke édesanyja, a színésznőnek szerencséje van, mert fia ugyan már önálló nagyfiú, de közös programokból sosincs hiány.

"Nagyon büszke vagyok arra, hogy egész életében sokat jártam Samuval olyan férfias sportokat űzni, amilyeneket más anyukák inkább csak nézni szeretnek. Bevállalom azt is, hogy focizás közben beállok a kapuba, maximum sok gólt kapok, de ez engem nem zavar. A kolléganőim mindig mondták, hogy milyen vagány anyuka vagyok" – mesélte Kata, akinek nemrég ért véget egy hosszú kapcsolata.

Nem tudom, mikor volt olyan nyaralás, amikor tudtam nyugodtan pihenni, mert a gyerek állt felettem, és sorolta, hogy menni kell röplabdázni, vízibiciklizni, labdázni a vízben. Idén sem marad el az utazás, egy olyan tengerpartra szoktunk járni, ahol lehet zumbázni a homokban. Ami nem csupán egy csajos, hanem nagyon kemény sport, a végére mindig vörös fejjel lihegünk.

Régebben nem volt elégedett az alakjával, de kipróbált egy olyan fogyókúrát, mely gyógynövénykivonatok segítségével rázza rendbe az emésztőrendszert. Ennek segítségével megszabadult több mint tíz kilótól és két számmal kisebb ruhákat tud hordani.

A gyógynövénykivonatról elárulta, hogy "a benne lévő vadon termő bogyó, amit a népgyógyászat bélseprűnek is nevez, az emésztés beindításával kezdte a szervezetem nagytakarítását. Cukorgyilkosnak is hívják azt az indiai növényt, amitől pedig sokkal kevesebb édességet kívánok. Van egy olyan májvédő is a kúrában ami képes gátolni az emésztőenzimeket, így az elfogyasztott étel nem tud teljesen felszívódni. Lépést kell tartanom Samuval, fontos természetesen az is, hogy büszke legyen rám."

Örülök, hogy anya jól érzi magát a bőrében, szerintem az idei zumbán irigyelni fogják sokan a parton, még a tanárok is. Sokszor mondja viccesen, hogy az ő személyiségét örököltem, ha az rámenősségről van szó. Szerintem mondjuk hagyom pihenni néha, de abban igaza van, hogy ha sportokról van szó, akkor neki is mindent ki kell próbálnia, akár akarja, akár nem

– mondta Kata 15 éves fia, Samu, aki nagyon segítőkész és türelmes, hiszen az anyjának a színház mellett "bolond" az időbeosztása. A kisfiú egy dolgot nem szeret, méghozzá azt, amikor az édesanyja nagyjelenetet rendez, ilyenkor mindig lenyugtatja Katát, akitől az instrukciót kéri, nem az előadást.