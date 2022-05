A válóperes ügyvédek és párkapcsolati szakértők a válás havának nevezik a januárt, ugyanis sokan az újév első heteiben döntenek a különélés mellett. A januártól márciusig tartó időszakban megszaporodott válások számában közrejátszik, hogy az új év sok ember számára lehetőséget kínál az újrakezdéshez, és ahhoz, hogy ne csak problémákat és gondokat, hanem embereket is maguk mögött hagyjanak.

Így tett a hazai celebvilág színe-java is, sokan választották a szakítást, így beigazolódott a neves magyar boszorkány főpapnő, Iszet jóslata, aki még az év elején azt vizionálta, hogy több hazai híresség házassága válságba jut majd.

Horváth Gréta és Meggyes Dávid

Horváth Gréta az újév első napjaiban sokkolta követőit, amikor bejelentette, hogy két év házasság után elválik férjétől, Meggyes Dávidtól. A sztárpár az Ázsia Expressz című utazós kalandrealityben tűnt fel, és nemcsak megnyerték a műsort, de a fináléban mondták ki a boldogító igent. A boldogság azonban nem tartott sokáig. Kívülről nem látszott, hogy problémáik lennének. A családalapítást tervezték, sőt Gréta egy interjúban azt mondta, hogy Dávid személyében megtalálta mindazt, amit keresett az életben. A férfiről viszont idő közben kiderült, hogy a házasság alatt több nőnek is udvarolt, és végül egy táncosnő, Stana Alexandra oldalán találta meg a boldogságot.

Kulcsár Edina és Szabó András Csuti

Hosszú ideig küzdöttek azért, hogy megmentsék a házasságukat. Kulcsár Edina és Szabó András Csuti végül a válás mellett döntöttek és igencsak meglepték ezzel a rajongóikat, akik reménykedtek abban, hogy Nina és Medox szülei a problémák ellenére mégis együtt maradhatnak. A követőik alig tudtak felocsúdni a bejelentésből, amikor az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalán bemutatta új kedvesét és nagybetűs szerelmét, a fiatal rappert, G.w.M-et. Nem sokkal ezután pedig felkerült a világhálóra saját dala, amelyben őszintén vall a házasságáról. Egy ideig közösen osztoztak a családi fészken, de Csuti végül elköltözött otthonról, és pár héttel ezelőtt a sármos üzletemberre is rátalált a szerelem.

Stana Alexandra és Köcse György

A nagyközönség a Dancing with the Stars első két hazai évadából ismerte meg Stana Alexandrát és Köcse Györgyöt. A két tehetséges táncos már több mint egy évtizede élt együtt nagy boldogságban, mire tavaly úgy döntöttek, hivatalosan is összekötik az életüket. A házasságuk viszont közel sem lett olyan boldog és tartós, mint addigi kapcsolatuk, ugyanis idén, az év elején szétváltak útjaik. Először csak pletykaként lehetett hallani arról, hogy Alexandra a frissen elvált Meggyes Dávid oldalán lelt új szerelemre, ám január végére a fiatalok maguk is elismerték, hogy egymásba szerettek. Szandi és Dávid a hírek szerint már össze is bútoroztak, és bár sokan támadják őket, együtt képzelik el a jövőjüket.

Janza Kata és Pesák Ádám

Sokan támadták Janza Katát és Pesák Ádámot, mivel az Operettszínház két oszlopos művésze közt nagy a korkülönbség. A szerelemben azonban az életkor nem lehet akadály, ezt mellettük több hazai híresség is bebizonyította már. Janzának és Pesáknak viszont nem volt zökkenőmentes a kapcsolata. Korábban már olvashattunk arról, hogy szakítottak, ám akkor sikerült rendezni a nézeteltéréseket és kibékültek. Talán ezért sem okozott most nagy meglepetést, hogy idén áprilisban bejelentették a kapcsolatuk végét. A pletykák szerint Ádám már tavaly karácsony előtt elköltözött Katától, a színésznő pedig egészen idáig próbálta megmenteni a szerelmüket.

G.w.M és Nagy Melanie

A fiatal rapper zenészkörökben eddig sem volt ismeretlen, ám a nagy nyilvánosság azután ismerte meg Varga Márk művésznevét, hogy kiderült, ő az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina új szerelme. Kapcsolatuk nagyon idillinek indult, és a közös fényképek alapján békére leltek egymás oldalán, azonban beárnyékolja szerelmüket Márk korábbi házassága. A fiatal zenész és Nagy Melanie a közösségi médiában és a sajtóban üzengetnek egymásnak, durva szavakkal dobálóznak és most nehéz elképzelni, hogyan tudnák nyugodtan lezárni eddigi közös életüket.

Sáfrány Emese és Hornyák Ádám

Az ismert magyar fotómodell és légtornász április elején nem várt poszttal lepte meg rajongóit. Sáfrány Emese és kedvese ugyanis három év után a szakítás mellett döntöttek. Emese tavaly nyáron adott életet első gyermekének, augusztusban pedig arról beszélt, hogy párja, Ádám oldalán képzeli el a jövőjét és emlékezetes esküvőt szeretnének. A ceremóniával meg szerették volna várni, hogy kisfiuk, Noel járni tudjon és felfogja, mi is történik körülötte. A kisgyermeknek most ahhoz kell hozzászoknia, hogy a szülei már nincsenek együtt, de hogy milyen okok vezettek a szakításhoz, azt egyik fél sem árulta el.

Molnár Andi és Kaszás Zsolt

Mindenkit meglepett, hogy a Dancing with the Stars csinos zsűritagja, Molnár Andi és párja elindították a válópert. Kívülről nem sok látszott abból, hogy gond lenne a házasságukkal, de Andi nemrég őszintén beszélt arról, hogy párterapeuta segítségét is igénybe vették, hogy megmentsék a szerelmüket. Mindkettejük számára nehéz volt beismerni, hogy már nem teszik boldoggá egymást. Andi számára az utolsó lökést az adta meg, amikor megérezte, hogy férje már nem támogatja őt, nincs mellette, amikor szüksége lenne rá.