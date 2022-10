Hétfőn a látási viszonyok a nap első felében fokozatosan mindenütt javulnak és naposra fordul az idő, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.



Kedden a pára, köd zsugorodása, majd feloszlása után napos időre lehet számítani, helyenként fátyolfelhőkkel. Késő este érheti el egy hidegfront szakadozott felhőzete az északnyugati megyéket. Csapadék estig nem várható, a déli szél jellemzően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.



Szerdán a hidegfront tovább szakadozó felhőzete délkelet felé vonul, mögötte az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de főleg az ország keleti harmadán napközben helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és záporeső is előfordul. Hajnalban ködfoltok képződnek, főként a déli megyékben. Az északi, északnyugati szél megélénkül, többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.



Csütörtökön általában napos időre lehet számítani gomoly-, helyenként fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi, északkeleti, majd keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között várható.



Pénteken sok napsütés várható, majd a nap második felében nyugat felől fátyolfelhőzet kezd az ország fölé húzódni. Csapadék nem várható, többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +4 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű.



Szombaton közepesen vagy erősen felhős ég lehet a jellemző. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 18 fok között valószínű.



Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, és helyenként előfordulhat eső, zápor. Sok helyütt élénk, néhol erős lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélvédett részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között valószínű.