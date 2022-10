A hideg idő közeledtével egyre több helyen megszaporodtak az illegális fakivágások, és a tolvajok nincsenek tekintettel semmire: a nemrég elhunyt legendás színész, Oszter Sándor birtokán is garázdálkodnak.

Oszter Sándor hatalmas, negyven hektáros birtokot hagyott hátra, melyet most lánya, Alexandra és kedvese őriz. Nem tudnak azonban őrt állni minden fa mellett, az erdőt pedig nem védi kerítés, sem biztonsági rendszer, ezt pedig kihasználják a tolvajok. A legendás színművész lánya most arról számolt be, hogy már százezres kárt okoztak a fatolvajok.

Feltűnt, hogy nem szakszerűen vágták ki a fákat, mert jól látható az életlen vágás. Sajnos, a rendőrök is azt mondták, nagyon nehéz elkapni a fatolvajokat, mert ha szállítás közben érik tetten őket, azt mondják, már ki volt vágva a fa, ők csak el akarták vinni. Csupán akkor lehet érdemben tenni valamit, ha tetten éri őket az ember, de még ilyenkor is hiába kapnak el egyet, jön helyette negyven másik

– mesélte a Blikknek Oszter Alexandra, aki a bosszúság ellenére sem tervezi, hogy megválik a diósjenői birtokból, habár korábban felröppentek pletykák az eladásról.

"Szeretném megtartani a birtokot, és amolyan kulturális központot kialakítani itt kis házakkal, ahol lehetne rajztábor vagy drámatábor gyerekeknek. Járnák az erdőt, megismernék a fákat, a gyógynövényeket, közben pedig alkotnának. Felnőtteknek vendégházakat is szeretnénk kialakítani."