A NASA tudósa, Gilbert V. Levin meg volt győződve arról, hogy életet talált a Marson. A professzor a a 45 évvel korábbi Viking űrszonda programját vizsgálta, amely során két pilóta nélküli rakéta vizsgálta át a vörös bolygót gáz vagy mikroorganizmusok után kutatva. Az eredmények a Földünkhöz hasonló eredményeket mutattak, ezután állt előt a tudós a saját elméletével: szerinte van élet a Marson.

Mások azonban nem hittek neki, mert a Viking molekuláris elemzése nem talált szerves anyagra utaló bizonyítékot. A tudós azonban kitartott állítása mellett, miszerint a Mars látszólag kopár, száraz és erősen besugárzott felszínén talált víz - és a metán eltűnésével a légkörben - arra utal, hogy kialakulhatott az élet.

2012-ben egy csoport ismét megvizsgálta a Viking eredményeit, és Gilbert V. Levinhez hasonló megállapításokra jutottak: létező mikrobiológiai életet találtak a Marson. A professzor elmélete támogatókra is talált, ugyanis közben az is kiderült, hogy a mikroorganizmusok képesek túlélni az extrém hideget és sugárzást is. Ez pedig arra utal, hogy a Marson is élhetnek mikroorganizmusok - írja a Mirror nyomán a Bors.