Maros Gábor a 75. születésnapját is a kórházban töltötte. A színművész már szeptemberben is kórházi kezelésre szorult, barátai és kollégái nagyon aggódtak érte. Maros prózai szerepei mellett a zenés műfajokban is otthonosan mozgott, nemzetközi turnéi során Bécsben, Sydney-ben, New Yorkban és Jeruzsálemben is fellépett. A színész háromszor házasdott: első feleségétől, Bencze Ilonától egy lánya született, második feleségétől, Fekete Györgyitől szintén egy lánya, harmadik felesége, Mária 20 évvel fiatalabb nála.

Maros Gábor tavaly nyáron sztrókot kapott, de miután rendeződött a házassága, szépen felépült belőle. Azóta nem sokat lehetett hallani felőle, még közeli barátait is váratlanul érte a halála. Harsányi Gábor így nyilatkozott:

Kedden kaptam a hírt, hogy meghalt. Nagyon váratlanul ért, mert bár arról tudtam, hogy pár hónappal ezelőtt ismét sztrókot kapott, úgy tűnt, hogy felépül. Nagyon kedveltem őt, szép éveket töltöttünk együtt. Rendkívül tehetséges színész volt

A színész és operaénekes jó barátja, Agárdi László a Blikknek beszélt arról, hogy Marosnak az elmúlt időszakban két agyvérzése volt.

"Szegény Gábor az utóbbi hónapokban nagyon sokat szenvedett. Pár hónappal ezelőtt kapott egy enyhe agyvérzést, azóta kórházban volt. Volt rehabilitáción Pécsett, szépen épült is fel, de nemrég újra átesett a sztrókon, amiből már nem tudott felépülni. Lebénult, nem tudott beszélni és az állapota is folyamatosan romlott."

A színészt nagyon megviselte barátja halála, és sajnálja, hogy Gábor nem kaphatta meg azt az elismerést, amire egész életében vágyott.