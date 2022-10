"Érzelmileg is sokat adott hozzám, megtanultam azt is, hogy kell a két-három lépés távolság; de közben azt is, hogy kevésbé építsek magam köré falakat és könnyebben nyissak érzelmileg. Úgy érzem, most már tényleg készen állok egy hosszú kapcsolatr (...) Mi Ádámmal úgy gondoltuk, hogy lassú víz partot mos. Ebből a kapcsolatból még talán a való életben lehet valami" - idézi Zsófit a Bors.

"Úgy gondolom, hogy ebből a játékból a legjobb játékosok előbb távoznak, mint kellene. De őszinte leszek, én örülök, hogy vége, nekem éppen elég volt. Angi és Ádám után úgy éreztem, hogy én leszek a következő" - tette hozzá.