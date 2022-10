Botrányoktól hangos idén a Dancing with the Stars. Míg a parketten nincs ellenfele Csobot Adélnak és Hegyes Bercinek, addig a bulvárlapokban szinte csak Berki Mazsiról esik szó. Már éppen kezdett volna elhalványulni a múlt heti öklendező botrány, ám most újabb lendületet kapott az özvegy szereplése.

Hatalmas indulatokat gerjesztett Bárdosi Sándor öklendezős jelenete, és az azt követő nyilatkozata, melyben a profi sportoló annak adott hangot, hogy nem tetszett neki, hogy Berki Krisztián özvegye a gyászban érzett fájdalmát felhasználta a műsor során. Hasonló miatt emelt szót Cooky, a francia lemezlovas is, ám ő nem Mazsit, hanem a műsor egyik ítészét támadta.

Cooky is szerepelt korábban a Dancing with the Starsban, és az egyik adásban – pár másodperc erejéig – megjelentek a gyerekei. Ezt aztán élesen bírálta Bereczki Zoltán, a műsor zsűritagja, mondván társadalmilag nem elfogadott kiskorúakat a kamerák előtt mutogatni. Cookynál és kedvesénél most az verte ki a biztosítékot, hogy az énekes-színész ezt a kritikát Mazsival szemben már nem fogalmazta meg.

A műsor egyik kisfilmjében ugyanis megjelent Berki Mazsi kislánya és ezt már nem tette szóvá Bereczki.

Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy társadalmilag nem elfogadott az ilyen, akkor most nem ugyanezt kellene mondania?

"Ha megváltozott a véleménye időközben, azt elfogadom, akkor viszont nyilvánosan kellett volna bocsánatot kérnie tőlünk. Ha nem változott meg, akkor Mazsinak is be kellett volna szólnia. Egy szó, mint száz, tisztelem nagyon Bereczkit mint énekest és rendezőt, de zsűriként... öngólt rúgott most ezzel" – mesélte a Borsnak Cooky.