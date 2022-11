A napokban ünnepelte 48. születésnapját Molnár-Kis Judit, vagy ahogy sokan ismerik őt, Judy. A Groovehouse énekesnője a jeles nap alkalmából egy friss fotót és mellé egy hosszú üzenetet tett közzé saját profilján, mely alá sorban érkeznek a gratulációk és jókívánságok. A poszt azonban elég rejtélyesre sikeredett.

Judy ugyanis a múlt lezárásáról ír, arról, hogy csak akkor kezdhetjük újra, ha sikerül magunk mögött hagynunk azokat a dolgokat, melyeket már rég elfelejthettünk volna. Üzenetében kiemeli, hogy élete talán egyik legszörnyűbb és legnehezebb éve volt a mostani, de a miérteket nem taglalja, ahogyan arra sem tér ki, miért van szüksége az újrakezdésre.

Bármi is legyen az oka, mindig lesz kire támaszkodnia:

Annyira köszönöm azoknak az embereknek, akik holnaptól (is) velem tartanak, úgy ahogy a nehéz percekben is mellettem álltak! Örülök hogy sok barátom van, és hogy számíthatok rájuk, és akkor is segítő kezet nyújtanak ha nem kérem... Nehéz volt, és még biztosan lesz nehéz nap, de akkor is tudom már, kik azok akik minden feltétel nélkül a kezemet fogják!

– zárta posztját az énekesnő.