Gáspár Evelin idén év elején mutatta be a nagy nyilvánosságnak szerelmét, Varga Attilát, akivel akkor már több hónapja tartott a kapcsolatuk. A fiatalok az első közös szereplésre egészen idén őszig vártak, ugyanis a Párharcban láthatja őket először együtt a közönség.

A TV2 realityjében nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is próbára teszik a készítők a sztárpárokat. Az extrém veszélyes feladatok mellett néha egymás titkaival is meg kell küzdeniük, és olyan dolgok is a felszínre kerülnek, melyeket lehet, hogy jobb szerettek volna elhallgatni.

A Párharc egyik eheti adásában például nem várt dolog derült ki Gáspár Evelin párjáról, Varga Attiláról. A férfi ugyanis Evelin előtt már házas volt, de ő ezt és a válását sem titkolta az idősebb Gáspár-lány előtt és már a kezdet kezdetén letisztázták ezt a helyzetet – vette észre a Ripost.