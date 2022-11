Egy hónapja nem adott magáról életjelet Szűcs Tamás, a Pátria Nyomda termelési igazgatója. A férfinak egy szórakozóhelyről hazafelé veszett nyoma, most pedig kiderült, hogy az ő holttestét emelték ki a Dunában, Adonynál.

A Pátria Nyomda termelési igazgatója szeptember 28-án éjfél előtt nem sokkal távozott a Budapest Parkból. Állítólag a Rákóczi hídon még látták beszélgetni egy taxissal, de aztán teljesen nyoma veszett, és azóta semmi hírt sem lehetett hallani róla.

Pár nappal ezelőtt egy férfi holttestét találták meg a Dunában, és bár a ruházatából és a személyleírásából többen is arra következtettek, hogy Szűcs Tamás holtteste kerülhetett elő, a DNS vizsgálat eredményéig azonban sem a család, sem az érte szorító emberek nem mertek biztosat mondani. Sajnálatos módon az elkészült DNS vizsgálat szerint, valóban az ő holttestét találták meg, arról egyelőre nincs hír, mi okozhatta a halálát -írja a 24.

A férfi apósa a holttest megtalálása után ezt írta közösségi oldalán:

"Kedves Barátok, Idegenek, Bárki... Először is, köszönet érte, hogy a megosztások révén ezrekhez juthatott el Tamás eltűnésének híre. Köszönet a rengeteg jókívánságért, imáért, együttérző szóért. És igen... Jól gondolják sokan, ahogy több kommentben olvastam, most egy csendes várakozásban vagyunk. Ahogy a hírekben olvashattátok, ismeretlen férfit találtak a Duna, Adonyi szakaszán. Hangsúlyozom: ISMERETLEN. Folyik az azonosítás, és amíg ez tart, nekünk ismeretlen lesz. Persze lehet ránk olvasni, hogy homokba dugjuk a fejünket, hiszen a rendőrségi felhívásban szereplő ruházat, termet, stb. nagyon hasonló a körözésben olvasható paraméterekhez. De akik úgy gondolják hogy így teszünk, azokkal majd akkor fogok leülni beszélgetni, ha nekik tűnik el egy közeli hozzátartozójuk. Továbbra is arra kérek mindenkit, ha lehet, próbáljon hiteles forrásból tájékozódni. Köszönöm!"

- fogalmazott a férfi.