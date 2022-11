Szabados Ágnes csatlakozik az RTL Reggelijének csapatához, emellett saját videós tartalmakkal is jelentkezik majd az rtl.hu-n, ahol már láthatóak az X-faktor versenyzőivel készített riportjai. A reggeli műsorhoz érkezik egy újabb férfi kolléga is, méghozzá az a Tihanyi Péter, akit a nézők az Éjjel-Nappal Budapestben ismerhettek meg még évekkel ezelőtt.

A távozó híradós helyére két új képernyős érkezik, őket most jelentette be az RTL.

Kecsmár Alexandra 2018-ban gyakornokként kezdett a Fókuszban, végigjárta a ranglétrát és riporterként egyebek mellett interjút készített Németország egyik legazdagabb emberével és Gábor Zsazsa özvegyével is. A Notre Dame leégésekor ő tudósította a helyszínről az RTL nézőit. Alexandra a Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán szerzett diplomát. Hobbija a futás és az olvasás, emellett nagyon szeret festeni is.

Major Eszter 2020 óta az RTL Híradó riportere, az elmúlt két és fél évben főként egészségügyi témákkal kapcsolatos tudósításokat készített. Eszter a Nyíregyházi Főiskolán történész-idegenvezető alapszakon, majd történelem-inkluzív nevelés tanár mesterképzésen diplomázott. Feslőfokú pénzügyi szakképesítése mellett kommunikáció szakos diplomával is rendelkezik. Hobbija az aktív kikapcsolódás: a túrázás mellett raftingol és via ferratázik is.

A két új műsorvezetővel először a késő esti RTL Híradóban találkozhatnak a nézők. Alexandrát november 7-én, hétfő este láthatják majd, míg Eszter három nappal később, november 10-én debütál a képernyőn – olvasható a csatorna közleményében.