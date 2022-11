Beletolattak L.L. Junior méregdrága autójába. A zenész szerint akár hét számjegyű is lehet a kár, de ez majd csak kedden fog kiderülni.

A rapper autóbalesetről osztott meg képet az Instagramján, amelyen látszik, hogy egy teherautó beletolatott a Mercédeszének az elejébe.

"Na, szépen belénk is tolattak. A károm hatalmas" – írta 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

Junior a Borsnak elárulta, hogy sofőrje egyedül ült az autóban, amikor egy piros lámpánál váratlanul hátratolatott egy teherautó, egyenesen bele az ő luxusautójának az elejébe. A kárfelmérőhöz kedden viszik a Mercédeszt, a zenész szerint akár hét számjegyű is lehet a kár.

A sofőr a baleset idején Junior kisfiáért volt úton az iskolába, de a váratlan probléma miatt a rapper ült be Bentley-ébe, hogy elhozza őt.

L.L. Junior áprilisban jelentette be, hogy ezentúl limuzinnal jár a fellépéseire, mert a kisbusz nem eléggé kényelmes. Úgy tűnik azonban, hogy a jármű nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a rapper Instagram-sztorijában árulja az autót. Az is kiderült, mennyit kér érte.