L.L. Junior áprilisban jelentette be, hogy ezentúl limuzinnal jár a fellépéseire, mert a kisbusz nem eléggé kényelmes. Úgy tűnik azonban, hogy a jármű nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a rapper Instagram-sztorijában árulja az autót. Az is kiderült, mennyit kér érte.

"Okos limo eladó, érdeklődni privátban. Hat guriga és vihetitek. Jó kereseti lehetőség, én már nem nagyon használom. TV, Netflix, YouTube, Playstation 5, egyedi 500 wattos zene, art deco szobrok, bárpult, telefonról irányítható elektronika, amazon, Alexa okosítás, mesterséges intelligencia" - írta a rapper az Instagramon.